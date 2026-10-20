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        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Gelin gibi süslenen klasik otomobil hayır için görücüye çıktı Cami inşaatı için aracını satışa çıkardı: "Modeli eski, hayrı büyük" Hayırseverden cami inşaatına gelin gibi süslenmiş araç bağışı

        Gelin gibi süslenen klasik otomobil hayır için görücüye çıktı Cami inşaatı için aracını satışa çıkardı: "Modeli eski, hayrı büyük" Hayırseverden cami inşaatına gelin gibi süslenmiş araç bağışı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde ismini açıklamak istemeyen hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına destek olmak amacıyla 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. Gelin gibi süslenen araç, hayır amaçlı müzayedeyle satışa sunulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Gelin gibi süslenen klasik otomobil hayır için görücüye çıktı Cami inşaatı için aracını satışa çıkardı: "Modeli eski, hayrı büyük" Hayırseverden cami inşaatına gelin gibi süslenmiş araç bağışı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde ismini açıklamak istemeyen hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına destek olmak amacıyla 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. Gelin gibi süslenen araç, hayır amaçlı müzayedeyle satışa sunulacak.

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bir hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına katkı sağlamak amacıyla 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. İsmini açıklamak istemeyen hayırsever tarafından bağışlanan araç, Gerede Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Hayır amaçlı müzayedeyle satışa çıkarılacak aracın gelirinin, Hacı Sadık Camii'nin inşaatı ve ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Araca talip olmak ve müzayede hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Gerede İlçe Müftülüğü veya Hacı Sadık Camii Derneği ile iletişime geçebileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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