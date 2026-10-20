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        Sanık Sarıyıldız: "Tanju Özcan'ın talimatıyla parayı Süleyman Can'a götürdüm"

        Bolu'da irtikap davasında tutuklu sanık Ali Sarıyıldız, ruhsat olayıyla ilgili savunmasında, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla aldığı parayı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a götürdüğünü belirterek, "Benim bu olayda tek kuruşluk menfaatim söz konusu değildir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Sanık Sarıyıldız: "Tanju Özcan'ın talimatıyla parayı Süleyman Can'a götürdüm"

        Bolu’da irtikap davasında tutuklu sanık Ali Sarıyıldız, ruhsat olayıyla ilgili savunmasında, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla aldığı parayı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’a götürdüğünü belirterek, "Benim bu olayda tek kuruşluk menfaatim söz konusu değildir" dedi.

        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci günü devam ediyor. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı tutuklu sanık BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız savunma yaptı. Savcılık mütalaasında kamu görevlisi olmadığının belirtildiğini ifade eden Sarıyıldız, "Benim belediyede görev ve sorumluluğum yok. Kamu görevlisi değilim, memur değilim. BOLSEV’in belediyeyle bağlantısı yoktur, şirkettir. Bolu Bel A.Ş.’de de benim görevim ve sorumluluğum yok. İrtikap ve icbar suretiyle suç işleme durumum yoktur. Kamu görevlisi olmadığım için bu suçu işleme durumum yoktur" dedi.

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        "Uzlaştırıcı oldum"

        Market olayıyla ilgili savunmasında toplantıya katılmadığını ve teklif vermediğini belirten Sarıyıldız, "Sadece reklam sözleşmesi sonrasında en son görüşmeyi ben yaptım. Zaten kendileri de söylediler, zorlama yapmadım. Uzlaştırıcı oldum. Zabıtaya talimat verme yetkim de yoktur. Market yetkilileriyle yaptığım görüşmeler tamamen reklamların nasıl olacağıyla ilgiliydi" diye konuştu.

        "Tek hatam talimatla parayı getirmek oldu"

        Ruhsat olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıyıldız, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisini aradığını belirterek, "Belediye Başkanı Tanju Özcan beni arayarak Nazmi Güzel’in bana bankada para ve çek vereceği konusunda görüştü. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla aldığım parayı Süleyman Can’a götürdüm. Benim bu olayda tek kuruşluk menfaatim söz konusu değildir. Benim tek hatam, talimatla parayı getirmem ve evrak almamam oldu" ifadelerini kullandı.

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        "Şimdi sanığım"

        Beton ve hak ediş olaylarına ilişkin de savunma yapan Sarıyıldız, "Beton ve hak ediş olaylarıyla ilgili savcılıkta şahit olarak ifade verdim ama şimdi sanığım. Beton olayıyla ilgili sadece mali hesap yaptım. Hak ediş olayıyla ilgili de firma yetkilisi vakfa gelerek sözleşme imzalamak istedi. Ben de sözleşmeyi hazırladım" dedi.

        "Menfaat sağlanmayan yerde nasıl dolandırıcılık olur bilmiyorum"

        Kurban organizasyonuyla ilgili süreci de anlatan Sarıyıldız, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden çalışma yapmasını istediğini belirterek, "Çalışmaya başladığımızda bayrama süre az kaldığı için arkadaşlar ilan yayımladı. Sonrasında yanlış yaptığımızı anlayınca ilanları kaldırdık. Gönderilen paraları ayrı bir hesaba yatırdık. Amacım paranın eksiksiz iadesini sağlamaktı. Kurban için yola çıktık ama şartlar oluşmadığı için iptal ettik. Bu olayla hiçbir menfaat sağlamadık. Menfaat sağlanmayan yerde nasıl dolandırıcılık olur bilmiyorum. Maaş almıyoruz, gönüllü olarak bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

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        Yüzde 100 engelli ve bakıma muhtaç çocuğu olduğunu belirten Sarıyıldız, "Çocuğumun yanımda olmama ihtiyacı var. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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