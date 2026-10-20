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        Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet olayının tutuklu sanığı konuştu: "Kimseye para karşılığında ruhsat vereceğimi söylemedim"

        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal "İşlemediğim suçtan dolayı 7 aydır cezaevindeyim. Bir yandan suçlamalar karşısında kendimi anlatmaya çalışırken bir yandan da engelli ağabeyimi ve hasta annemi düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Bolu Belediyesi'ndeki rüşvet olayının tutuklu sanığı konuştu: "Kimseye para karşılığında ruhsat vereceğimi söylemedim"

        Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davanın 3’üncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal "İşlemediğim suçtan dolayı 7 aydır cezaevindeyim. Bir yandan suçlamalar karşısında kendimi anlatmaya çalışırken bir yandan da engelli ağabeyimi ve hasta annemi düşünüyorum" dedi.

        Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması devam ediyor. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşma, geniş katılım nedeniyle yine Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda oluşturulan özel salonda yapılıyor. Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu. Davanın diğer tutuklu sanıkları BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ise duruşma salonunda hazır edildi. Sanıklar ve taraf avukatları, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapmaya devam ediyor. Esasa ilişkin mütalaasını veren tutuklu sanık Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, mütalaada yer verilen 'Cafe' başlıklı rüşvet iddiasının bulunduğu olaya karşı savunmasını verdi.

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        "Kimseye para karşılığında ruhsat vereceğimi söylemedim"

        7 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, "Hakkımda verilen mütalaayı kabul etmiyorum. Olaydaki yerimin yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum. Manavlar Odası’nda Başkan Yardımcısı olarak yanımda görev yapan Mustafa M., ‘Muhsin Karadayı’nın bir derdi var, onu çözelim’ dedi. Ben de Muhsin Karadayı ve yanında daha önce hiç görmediğim Emre Yılmaz ile belediyeye giderek bu durumu başkana ilettim. Tanju Başkan, ‘Buyurun gençler’ diyerek, ‘Yapılabilecek bir şey varsa yapalım’ dedi. Benim bu olayda yaptığım, başkanla görüşmelerini sağlamaktan ibarettir. Kimseye para karşılığında ruhsat vereceğimi söylemedim. Rüşvete aracılık etmedim. Muhsin Karadayı ve Emre Yılmaz’ın beyanları da bu yöndedir. Benim itirazım bunadır. İşlemediğim bir suçun faili olarak gösterilmek istemiyorum. Yapılan görüşme bir rüşvet anlaşması değildir. Görüşmede hiçbir şekilde para konuşulmamıştır. Ortada rüşvet suçu yoktur ki benim bu suça ortak olmam söz konusu olsun. Ben yalnızca bu kişilerin başkanla görüşmelerine yardımcı oldum. Bu iddiaları asla kabul etmiyorum. Hakkımda karar verilirken varsayımların değil, somut delillerin esas alınmasını istiyorum. İşlemediğim bir suçtan dolayı 7 aydır cezaevindeyim. Bir yandan suçlamalar karşısında kendimi anlatmaya çalışırken bir yandan da engelli ağabeyimi ve hasta annemi düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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