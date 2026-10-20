Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden S.Ö. idaresindeki 14 ADK 115 motosiklet, Kartalkaya Kavşağı mevkisinde O.K. yönetimindeki 14 AK 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki V.Ö, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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