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        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden S.Ö. idaresindeki 14 ADK 115 motosiklet, Kartalkaya Kavşağı mevkisinde O.K. yönetimindeki 14 AK 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki V.Ö, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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