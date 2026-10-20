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        Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

        Bolu'da D100 kara yolunda motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

        Bolu'da D100 kara yolunda motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

        Kaza, D100 kara yolunun Ankara istikameti Kartalkaya Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden S.Ö. idaresindeki 14 ADK 115 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen O.K. yönetimindeki 14 AK 163 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan V.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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