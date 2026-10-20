Tanju Özcan, yargılandığı Bolu Belediyesi davasında 7 yıl 3 ay 15 gün ceza aldı (2)

TANJU ÖZCAN’A 7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Bolu Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 4’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile tutuklu sanıklar Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, ev hapsi hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Bu olayla ilgili yargılanan belediye meclis üyelerinin ise beraatine karar verildi.

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DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINDAN VERİLEN CEZA ERTELENDİ, 2 SANIK DA BERAAT ETTİ

Kurban Bayramı’nda BOLSEV Vakfı’na toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesi gerekçesiyle dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili ise Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız hakkında 34 mağdur yönünden ayrı ayrı 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, bu cezaların ertelenmesine hükmetti. Aynı olay kapsamında yargılanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir beraat etti.

2 SANIĞA CEZA

Sanıklardan Cihan Tutal ise ‘yalan tanıklık’ suçundan 2 yıl 1 ay, suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutal hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verildi. Adem Beraber hakkında da suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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RÜŞVET VE RÜŞVETE ARACILIKLA YARGILANAN SANIKLARA CEZA

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayhan hakkında da ev hapsi hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal ise rüşvete aracılık suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası alırken, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulunarak tahliye edildi.

Mutlu YUCA- Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,