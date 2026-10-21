Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri TEM Otoyolu'nda kamyonet, otomobil ve otobüs çarpıştı: 2 yaralı

        TEM Otoyolu'nda kamyonet, otomobil ve otobüs çarpıştı: 2 yaralı

        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kamyonet, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
        TEM Otoyolu'nda kamyonet, otomobil ve otobüs çarpıştı: 2 yaralı

        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kamyonet, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki 34 ZR 9476 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen M.T. yönetimindeki 34 NBD 259 plakalı otomobil ile M.P. idaresindeki 34 CDL 37 plakalı otobüs de duramayarak kazaya karıştı. Kazada kamyonet sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Bolu'da virajı alamayan kamyon devrildi: Onlarca tavuk telef oldu
        Bolu'da virajı alamayan kamyon devrildi: Onlarca tavuk telef oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
        Tanju Özcan, yargılandığı Bolu Belediyesi davasında 7 yıl 3 ay 15 gün ceza...
        Tanju Özcan, yargılandığı Bolu Belediyesi davasında 7 yıl 3 ay 15 gün ceza...
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" davasında karar açıklandı
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" davasında karar açıklandı