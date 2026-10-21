Bolu Dağı'nda sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı

Bolu Dağı'nın D100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından biri olan bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalması üzerine sürücüler, güzergah boyunca araçlarıyla yavaş ilerledi.

Bolu Dağı'nın D100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.

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