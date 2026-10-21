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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı

        Bolu Dağı'nın D100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı

        Bolu Dağı'nın D100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından biri olan bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalması üzerine sürücüler, güzergah boyunca araçlarıyla yavaş ilerledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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