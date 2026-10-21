Bolu'da tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Bolu'da yol kenarına devrilen tavuk yüklü kamyondaki 4 kişi yaralandı.
Bolu'da yol kenarına devrilen tavuk yüklü kamyondaki 4 kişi yaralandı.
Seben-Bolu kara yolunda seyreden H.A. idaresindeki 14 ADS 066 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Emen köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile U.G, T.G. ve H.A. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyondan boş araziye dökülen tavuklar toplandı, araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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