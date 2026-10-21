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        Bolu'da virajı alamayan kamyon devrildi: Onlarca tavuk telef oldu

        BoluSeben kara yolunda virajı alamayan canlı tavuk yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, onlarca tavuk telef oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Bolu'da virajı alamayan kamyon devrildi: Onlarca tavuk telef oldu

        BoluSeben kara yolunda virajı alamayan canlı tavuk yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, onlarca tavuk telef oldu.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında BoluSeben kara yolunda Emen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden Hüsnü A. idaresindeki 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı dönemedi. Virajda sürücünün yaptığı manevra ile canlı tavuk yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada sürücü H.A., araçta yolcu konumunda bulunan U.G., T.G., ve H.A., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

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        Onlarca tavuk telef oldu

        Kazanın ardından saat 09.00 sıralarında kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle kamyonun ağır hasar aldığı ve kasasında bulunan canlı tavuklardan bir kısmının telef olduğu görüldü. Öte yandan kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları esnasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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