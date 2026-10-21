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        Tavuk yüklü kamyon devrildi; 4 kişi yaralandı

        BOLU'da canlı tavuk yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı da öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Tavuk yüklü kamyon devrildi; 4 kişi yaralandı

        BOLU’da canlı tavuk yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı da öldü.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında, Emen köyü mevkisinde meydana geldi. Seben yönünden gelen H.A.’nın kontrolünü kaybettiği 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, rampa aşağı inerken virajda devrildi. Sürücü H.A. ile kamyondaki H.A., U.G. ve T.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada, kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı ise öldü, canlı olanlar ise toplandı.

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        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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