Tavuk yüklü kamyon devrildi; 4 kişi yaralandı
BOLU'da canlı tavuk yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı da öldü.
BOLU’da canlı tavuk yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı da öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Emen köyü mevkisinde meydana geldi. Seben yönünden gelen H.A.’nın kontrolünü kaybettiği 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, rampa aşağı inerken virajda devrildi. Sürücü H.A. ile kamyondaki H.A., U.G. ve T.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada, kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı ise öldü, canlı olanlar ise toplandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.