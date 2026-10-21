Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da trafik denetimlerinde 3 milyon 19 bin lira ceza

        Bolu'da trafik denetimlerinde 3 milyon 19 bin lira ceza

        Bolu'da jandarma ekiplerinin 14 Eylül16 Ekim tarihleri arasında okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 192 kişi sorgulanırken, trafik uygulamalarında 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Bolu'da trafik denetimlerinde 3 milyon 19 bin lira ceza

        Bolu'da jandarma ekiplerinin 14 Eylül16 Ekim tarihleri arasında okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 192 kişi sorgulanırken, trafik uygulamalarında 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası kesildi.

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 20262027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesindeki okulların çevresinde denetimlerini artırdı. 14 Eylül16 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda okul çevreleri, umuma açık yerler ve servis araçları kontrol edildi. Asayiş uygulamaları kapsamında 166 ekipte görevli 417 personel tarafından 11 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde 66 okul ve 102 umuma açık yer kontrol edilirken, 2 bin 192 kişinin sorgulaması yapıldı.

        REKLAM

        Trafik denetimlerinde 3 milyon lirayı aşkın ceza

        Trafik uygulamaları kapsamında ise 214 ekipte görevli 477 personel tarafından 27 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamalarda 10 bin 763 kişi sorgulanırken, 395 idari karar tutanağı düzenlenerek toplam 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 47 araç trafikten men edildi.

        848 servis aracı denetlendi

        Okul servislerine yönelik gerçekleştirilen 93 denetim faaliyetinde 848 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 6 araca cezai işlem uygulandı.

        284 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi

        Jandarma ekipleri, denetimlerin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi. En İyi Narkotik Polisi Anne, güvenli internet kullanımı ve bilişim suçları, trafik eğitimi ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında 284 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

        REKLAM

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20262027 eğitim öğretim döneminde okullarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Boluspor - Van Spor FK maçının biletleri satışa çıktı
        Boluspor - Van Spor FK maçının biletleri satışa çıktı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Otoyolda zincirleme kaza: 2 yaralı
        Otoyolda zincirleme kaza: 2 yaralı
        Tavuk yüklü kamyon devrildi; 4 kişi yaralandı
        Tavuk yüklü kamyon devrildi; 4 kişi yaralandı
        Bolu'da trafik denetimlerinde sürücülere 3 milyon 19 bin 397 lira ceza kesi...
        Bolu'da trafik denetimlerinde sürücülere 3 milyon 19 bin 397 lira ceza kesi...
        Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu
        Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu