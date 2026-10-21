Bolu'da trafik denetimlerinde 3 milyon 19 bin lira ceza

Bolu'da jandarma ekiplerinin 14 Eylül16 Ekim tarihleri arasında okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 192 kişi sorgulanırken, trafik uygulamalarında 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası kesildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 20262027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesindeki okulların çevresinde denetimlerini artırdı. 14 Eylül16 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda okul çevreleri, umuma açık yerler ve servis araçları kontrol edildi. Asayiş uygulamaları kapsamında 166 ekipte görevli 417 personel tarafından 11 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde 66 okul ve 102 umuma açık yer kontrol edilirken, 2 bin 192 kişinin sorgulaması yapıldı.

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Trafik denetimlerinde 3 milyon lirayı aşkın ceza

Trafik uygulamaları kapsamında ise 214 ekipte görevli 477 personel tarafından 27 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamalarda 10 bin 763 kişi sorgulanırken, 395 idari karar tutanağı düzenlenerek toplam 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 47 araç trafikten men edildi.

848 servis aracı denetlendi

Okul servislerine yönelik gerçekleştirilen 93 denetim faaliyetinde 848 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 6 araca cezai işlem uygulandı.

284 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi

Jandarma ekipleri, denetimlerin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi. En İyi Narkotik Polisi Anne, güvenli internet kullanımı ve bilişim suçları, trafik eğitimi ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında 284 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

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Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20262027 eğitim öğretim döneminde okullarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.