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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde devrilen kamyon ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde devrilen kamyon ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

        Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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