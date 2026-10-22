Yol kenarındaki bulduğu yaralı ceylanı ekiplere teslim etti

Bolu-Mudurnu kara yolunun Akkayalar mevkisinden aracıyla geçen bir vatandaş, yol kenarındaki yaralı ceylanı fark etti. Aracını durduran vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı ceylanı alarak tedavisi için veterinere götürdü. Ceylanın, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

BOLU'da yol kenarında yaralı halde bulunan ceylan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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