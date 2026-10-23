Bolu'da hakkında 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Bolu'da hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bolu'da hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu "uyuşturucu madde ticareti" ve "yağma" suçlarından hakkında 23 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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