Göynük'te samanlık yangını söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 23.10.2026 - 09:11 Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağıkınık köyü mevkisindeki samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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