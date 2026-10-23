Bolu merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bolu ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanu'na muhalefet" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para transferinde aracı olarak kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Bolu'da 5, İstanbul'da 1 şüpheli yakalandı.

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Şüpheliler F.A.Ç. (22), Y.B.B. (23), B.Y. (21), V.A. (25), H.K. (23) ve C.E.Ç'nin (22) adreslerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 4 SIM kart, hafıza kartı ve 5 flaş bellek olmak üzere 16 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Diğer şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.