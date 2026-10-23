Bolu merkezli yasa dışı bahis ve yağma operasyonu: 4 tutuklama

Bolu merkezli 2 ilde, kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek için kullanan ve yağma suçuna karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli yağma suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ile "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçlarına karıştıkları belirlenen şahıslar tespit edildi. Şüphelilerin, komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla kullandıkları belirlendi.

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2 ilde eş zamanlı baskın

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 Ekim'de Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bolu'da 5, İstanbul'da ise 1 kişi olmak üzere F.A.Ç. (22), Y.B.B. (23), B.Y. (21), V.A. (25), H.K.(23) ve C.E.Ç. (22) isimli toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ve 5 adet flaş bellek olmak üzere toplam 16 adet dijital materyale el konuldu.

4 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, dün Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şahıslardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.