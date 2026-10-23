Bolu merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

BOLU ve İstanbul'da 'Yasa dışı bahis' ve 'Yağma' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Yağma' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık etmek amacıyla kullandıkları belirlenen şüphelilerin Bolu ve İstanbul’daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Bolu’da 5, İstanbul’da 1 olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 6 cep telefonu, 4 sim kart, 1 hafıza kartı ve 5 flaş bellek olmak üzere toplam 16 dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Şüphelilerden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.