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        Bolu merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

        BOLU ve İstanbul'da 'Yasa dışı bahis' ve 'Yağma' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Bolu merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

        BOLU ve İstanbul'da 'Yasa dışı bahis' ve 'Yağma' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Yağma' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık etmek amacıyla kullandıkları belirlenen şüphelilerin Bolu ve İstanbul’daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Bolu’da 5, İstanbul’da 1 olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 6 cep telefonu, 4 sim kart, 1 hafıza kartı ve 5 flaş bellek olmak üzere toplam 16 dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Şüphelilerden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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