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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Ferhat Çalar

        Boluspor: Tafas, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Dk. 9 Furkan Metin), Cuesta, Canberk Ömer Özdemir (Dk. 76 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç (Dk. 77 Lopez), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Escobar), Muhammed Mert (Dk. 90 Yunuszade), Ege Özkayımoğlu, Muhammet Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 66 Mustafa Alptekin Çaylı)

        Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Faruk Can Genç, Sinan Osmanoğlu, Celal Hanalp (Dk. 46 Mehmet Manış), Oulare (Dk. 90 Kadir Seven), Özkan Yiğiter (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mehmet Özcan, Ozan Can Kökçü (Dk. 76 Khan), Alhaft (Dk. 89 Medeni Bingöl), Yenne, İlkan Sever (Dk. 76 Oliveira)

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        Goller: Dk. 58 Hikmet Çiftçi (Penaltıdan), Dk. 70 İlkan Sever, Dk. 90 Oliveira (Artı Değer Vanspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Bertu Alican Özyürek, Dk. 49 Tolunay Artuç, Dk. 56 Bartu Göçmen, Dk. 62 Gonzalez, Dk. 90 Lopez (Boluspor), Dk. 31 İlkan Sever, Dk. 54 Alhaft, Dk. 90 Mehmet Özcan (Artı Değer Vanspor FK)

        BOLU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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