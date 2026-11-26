BOLU’da eczane çalışanı Nihat Ünalan, nefes borusuna şeker kaçtığı için koşarak dükkana gelen küçük çocuğu ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Eczane çalışanı Nihat Ünalan, sigara içmek için dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada küçük bir çocuk koşarak iş yerine girdi. Ünalan, elini boğazına götürerek yardım isteyen çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Ağzında sigarayla çocuğa müdahale eden Nihat Ünalan, şekerin çıkmasını sağladı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.