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        Esenler Erokspor, geçen sezon play-off'ta kaçırdığı Süper Lig'e bu kez şampiyon olarak çıkmak istiyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Esenler Erokspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilerek yarım kalan Süper Lig hayalini, bu sezon şampiyon olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Esenler Erokspor, geçen sezon play-off'ta kaçırdığı Süper Lig'e bu kez şampiyon olarak çıkmak istiyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Esenler Erokspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilerek yarım kalan Süper Lig hayalini, bu sezon şampiyon olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.


        Geçen sezonu 3. sırada tamamlayan yeşil-sarılı ekip, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü.

        Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa giren Esenler Erokspor, şampiyon olup Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi hedefliyor.

        İstanbul ekibi, çalışmalarını yeni teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde sürdürüyor.




        - "Kadro planlamasına önem veriyoruz"

        Mustafa Gürsel, AA muhabirine, yeni bir camianın ve yeni bir sezonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

        Gürsel, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki gün önce Bolu'da kampa girdiklerini dile getirerek, "Şu anda tam kadro gelemedik. Kampın ilk etabında kadro planlamasına önem veriyoruz. Eksiklerimizi de bu süreçte yavaş yavaş tamamlamayı amaçlıyoruz. Bütün çalışmalarımız o yönde. Bunu yaparken sahada da yeni sezona hazırlanmayı ve sezona en iyi şekilde girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Geçen sezon yarım kalan şampiyonluk hayalini bu sezon gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurgulayan Gürsel, "Geçen yıl son anda kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmak için ben, ekibim, yönetimimiz ve oyuncularımız elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Gürsel, iki kamp dönemini de Bolu'da geçireceklerini aktararak, hedeflerine ulaşmak için çok çalışacaklarını kaydetti.

        Trendyol 1. Lig'in zorlu ve rekabetçi yapıya sahip olduğunu belirten Gürsel, bu sezonun da çekişmeli geçeceğini anlatarak, "Nasıl olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, bu lig yıllardır böyle. Bu sene de aynı şekilde olacaktır çünkü statüsü itibarıyla çok keyifli ve renkli bir lig." ifadesini kullandı.

        Gürsel, yeni sezonda taraftarların, sahada mücadele eden ve hedefe oynayan bir takım izleyeceğini belirterek, "Öncelikle sonuç alan ve iyi oynayan bir kadro kurmamız gerekiyor. Ondan sonra oyun anlayışımız üzerine konuşmak daha kolay olacaktır." dedi.

        Takım oluşturulduktan sonra oyun anlayışının daha net ortaya çıkacağını dile getiren Gürsel, "Bu ligde önemli olan, kurduğun kadroya en uygun oyunu oynayabilmek. Öncelikle o takımı kurmamız lazım. Ondan sonra da amaç, kurduğumuz o takımdan hedefe ulaşan, sonuç alan, keyifli, güzel, zevkli takım ortaya çıkarmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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