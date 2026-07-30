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        Fatih Karagümrük sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Fatih Karagümrük sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

        İkinci etap çalışmaları kapsamında Bolu Dağı'ndaki bir otelde kamp yapan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde idmana çıktı.

        Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasındaki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, istasyon çalışmalarının ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.


        Stanojevic, antrenmandan önce basın mensuplarına, planladıkları şekilde ilerleyen kamp sürecini herhangi bir sakatlık yaşamadan tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Kampı 1-2 gün içinde tamamlayacaklarını aktaran Stanojevic, hem mevcut oyunculardan hem de yeni transferlerden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

        Sırp teknik adam, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduklarına değinerek, şöyle devam etti:

        "Görevim oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamak ve en hazır şekilde sahaya çıkarmak. Tek hedefimiz yeniden Süper Lig'e yükselmek. Mevcut kadrodan memnunum. Elbette her teknik direktör kaliteli oyuncuların takıma katılmasını ister. Şartlar oluşursa 1-2 transfer daha olabilir ancak şu an elimizdeki kadroya güveniyoruz."

        Rakip takımların transfer çalışmalarını takip ettiğini belirten Stanojevic, "Ligde güçlü ekipler var. Geçen sezondan farklı bir yarış olacak ancak bizim odağımız kendi takımımız. Elimizdeki grupla en iyisini yapmak istiyoruz." diye konuştu.





        - Biraschi: "Yeni arkadaşlarımızın adaptasyon süreci oldukça hızlı geçti"


        Takım kaptanı Davide Biraschi, yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Kulübün önemli ve tecrübeli oyuncuları kadrosuna kattığına işaret eden Biraschi, "Yeni arkadaşlarımızın adaptasyon süreci oldukça hızlı geçti. Bunda hem oyuncuların tecrübesi hem de takım içindeki olumlu atmosfer etkili oldu. Ortaya güçlü bir birliktelik çıktı ve bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


        İtalyan futbolcu, sezon boyunca kendi performanslarına odaklanacaklarını aktararak, "Ben her zaman maç maç ilerlemeye inanırım. Diğer takımların ne yaptığına değil, kendi oyunumuza ve gelişimimize odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığını geride bıraktıklarını belirten Biraschi, şunları kaydetti:


        "İkinci yarıda iyi bir performans sergilememize rağmen ligde kalmayı başaramadık. Bunu geride bıraktık. Önümüzde yeni bir sezon var ve hedefimiz çok net, şampiyon olup yeniden Süper Lig'e yükselmek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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