GÜNCELLEME - Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.

Aksaklar köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, şirketlere ait itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

- Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, ihbarın ardından ivedilikle AFAD, orman, jandarma, belediye, itfaiye ile sağlık ekiplerinin yangına müdahale amacıyla bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

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Yangına müdahalede 30 araç ile 125 personelin görev yaptığı aktarılan açıklamada, "Çalışmalarda 3 helikopter ve 1 dron kullanılmaktadır. Ayrıca, yangınla mücadele çalışmalarına 1 arazöz, 1 loader ve 1 dozer ile destek sağlanırken, mobil baz istasyonları da hazır bulundurulmaktadır. Yangına müdahale ve kontrol altına alma çalışmaları ekiplerimizce aralıksız ve koordineli şekilde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.