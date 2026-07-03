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        Kick boksta hedef uluslararası müsabakalarda kürsüye çıkmak

        Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, altyapıya verdikleri önem sayesinde kick boksta önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Hedefimiz büyüklerde Avrupa, gençlerde de dünya şampiyonluğu elde etmek." dedi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kick boksta hedef uluslararası müsabakalarda kürsüye çıkmak

        Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, altyapıya verdikleri önem sayesinde kick boksta önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Hedefimiz büyüklerde Avrupa, gençlerde de dünya şampiyonluğu elde etmek." dedi.​​​​​​​

        Büyükler ve Küçükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası dolayısıyla Bolu'ya gelen Kayıcı, AA muhabirine, şampiyonanın milli takım kadrolarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Kayıcı, burada başarılı olan genç sporcuların Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda, büyüklerin ise Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini kaydetti.

        Kick boksta elde edilen başarıların planlı çalışmaların sonucu olduğunu vurgulayan Kayıcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı federasyonlar içerisinde lisanslı sporcu sayısı açısından 5'inci büyük federasyonuz. Bu bizim için önemli bir başarı. Federasyonumuzu antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız ve aileleriyle büyük bir aile anlayışıyla yönetiyoruz. Başarılarımızın temelinde de bu birliktelik var." diye konuştu.

        Kayıcı, altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini, okul sporları ve üniversitelerde de aktif olarak yer aldıklarını dile getirerek, "Üniversitelerde organizasyonlar düzenliyoruz. Bu yıl Antalya'da Askeri Dünya Kick Boks Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Uluslararası alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.




        - "Hedefimizi her zaman büyük tutuyoruz"

        Kick boksun uluslararası organizasyonlarda giderek daha fazla yer aldığını belirten Kayıcı, "Başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Akdeniz Kick Boks Federasyonu kapsamında bu yıl Akdeniz Oyunları'nda kick boks ilk kez gösteri sporu olarak yer aldı. Gelecek organizasyonlarda resmi branş statüsü kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

        Bu yılki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kayıcı, "Dünya şampiyonu bir takımız. Genç sporcularımız da çok iyi yetişiyor. Milli takım kadrolarını adaletli şekilde oluşturuyoruz. Büyüklerde Avrupa, gençlerde ise dünya şampiyonluğu istiyoruz. Hedefimizi her zaman büyük tutuyoruz." diye konuştu.

        Tüm spor federasyonlarının ortak amacının Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmek olduğunu belirten Kayıcı, "Yaklaşık 65 federasyonumuz var. Hepsine saygımız sonsuz. Hepimizin ortak amacı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı uluslararası organizasyonlarda okutmak." ifadelerini kullandı.

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