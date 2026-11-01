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        Tünelde 4 kişinin yaralandığı kazada, TIR'ın çarpıp kaçtığı anlar kamerada

        BOLU Dağı Tüneli'nde TIR'ın otomobile çarpıp takla atmasına sebep olduğu kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın, araç içi kamerasına yansırken, TIR'ın kazaya sebep olduktan sonra durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Tünelde 4 kişinin yaralandığı kazada, TIR'ın çarpıp kaçtığı anlar kamerada

        BOLU Dağı Tüneli’nde TIR’ın otomobile çarpıp takla atmasına sebep olduğu kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın, araç içi kamerasına yansırken, TIR’ın kazaya sebep olduktan sonra durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. yönetimindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü, durmayıp yoluna devam etti. Otomobilin sürücüsü Ç.A. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazanın ardından durmayan TIR'ın sürücüsü ise ileride durduruldu ve ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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        Öte yandan kaza anı, önden giden başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR’ın şerit değiştirdiği sırada otomobile arkadan çarptığı ve ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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