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        Cenazeye giden aile ölümden döndü: Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tırın çarptığı otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, kazaya sebep olan tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Cenazeye giden aile ölümden döndü: Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tırın çarptığı otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, kazaya sebep olan tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Ordu’ya cenazeye gitmek üzere Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, arkadan gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, jandarma ekipleri kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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