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        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projesi

        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projesi olarak görüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:49 Güncelleme:
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projesi

        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projesi olarak görüyoruz" dedi.

        Bolu'da Yeni Dünya Vakfı’nın 37’nci şubesinin açılış programı düzenlendi. Programa, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        'HEDEF ORTAK GELECEK HAYALİ'

        Açılışta konuşan Cüneyt Yüksel, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin toplumsal dayanışma ve milli birlik açısından önem taşıdığını ifade ederek, "İç cephemizin güçlendirilmesiyle birlikte aslında Terörsüz Türkiye'yi de Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'le Ahlat'ta bizlere kapıların açıldığı o yerden aslında ortak geçmiş, ortak gelecek vurgusuyla birlikte yine iç cephemizin tahkimi, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini ortaya koyarken işte bu düşüncelerle aslında ortaya koydu. Bölgemizin bulunduğu ve dünyanın da aslında geldiği noktada ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Çünkü Terörsüz Türkiye gerçekten huzurun, kardeşliğin, hukukun ve ortak gelecek idealinin aslında güçlendirilmesi hedefi. Dolayısıyla bu hedefe de ulaşırken toplumsal dayanışmanın milli birlik ve beraberliğin yine hukuk devleti ilkesinin ve insan onurunun aslında saygının önemini de unutmamamız gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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        'BİZİM İHTİYACIMIZ, VİCDANI KAYBETMEYEN GENÇLER'

        Yüksel, Gazze'deki soykırıma da dikkat çekerek, "Gazze’de yaşananlar bir insani acıdır. İsrail'in, Gazze'de uyguladığı bir soykırımdır. Ve uluslararası toplumun sorumluluğunu burada aslında etkin bir biçimde uygulamasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Maalesef uluslararası toplum üstüne düşen görevi tam olarak yerine getirmedi. Güvenliği sağlayacak olan Birleşmiş Milletler de görevini yerine getiremedi. İşte onun için Cumhurbaşkanımızın defaatle dile getirdiği, 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi, 'Daha adil bir dünya mümkündür' ifadesi aslında ve bir çağrıdır. Vicdanlara yapılan bir çağrıdır. Bizim ihtiyacımız, dünyadaki haksızlıklara karşı söz söyleyebilen ve vicdanı kaybetmeyen gençlerdir. Onun için burada bu vakfın, bu gençlerin yetişmesinde ön ayak olacağını, inşallah bu vakfın Bolu Şubesi'nin açılışıyla Bolu'daki gençlerimizin bilgiyle, hikmetle ve inşallah başarıyla insanlığa hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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