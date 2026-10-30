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        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Bolu'da konuştu:

        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye gerçekten huzurun, kardeşliğin, hukukun ve ortak gelecek idealinin aslında güçlendirilmesi hedefi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Bolu'da konuştu:

        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye gerçekten huzurun, kardeşliğin, hukukun ve ortak gelecek idealinin aslında güçlendirilmesi hedefi." dedi.

        Yeni Dünya Vakfı Bolu Şubesinin açılışında konuşan Yüksel, açılışın, gençlerin geleceğine ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

        Yüksel, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'ne değinerek, Türk dünyasının önemli düşünürlerinden İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde ve işte birlik" şiarının, yalnızca kültürel dayanışmayı değil, ortak medeniyet bilincini ve gelecek tasavvurunu da ortaya koyduğunu kaydetti.

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        Türkiye'nin ortak geçmiş ve gelecek anlayışıyla milli birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini belirten Yüksel, "Terörsüz Türkiye" hedefinin Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Yüksel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 gibi çok yüksek oyla yasalaştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "467 milletvekilinin kabulüyle geçen kanun, ne kadar siyasal bir mutabakat üzerinde, toplumsal rıza üzerinde olduğunu da aslında bizlere gösterdi. Terörsüz Türkiye gerçekten huzurun, kardeşliğin, hukukun ve ortak gelecek idealinin aslında güçlendirilmesi hedefi. Dolayısıyla bu hedefe de ulaşırken toplumsal dayanışmanın, milli birlik ve beraberliğin, yine hukuk devleti ilkesinin ve insan onurunun, aslında saygının önemini de unutmamamız gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum."

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        Sivil toplum kuruluşları ve vakıfların bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Yüksel, "Bir milleti güçlü kılan yalnızca sınırları değil, bir milleti güçlü kılan ortak değerleri, ortak vicdanı ve ortak geleceğe duyduğu inanç. Onun için bugün dünya belki teknolojik ilerlemenin zirvesindeyken adalet ve vicdan bakımından ağır bir sınavdan geçtiğini de ifade etmemiz lazım." dedi.

        - "Uluslararası toplum, üstüne düşen görevi tam olarak yerine getiremedi"

        Yüksel, Gazze'de büyük insanlık dramı yaşandığından bahsederek, şunları kaydetti:

        "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdır. Uluslararası toplumun sorumluluğunu burada etkin biçimde uygulamasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Maalesef uluslararası toplum, üstüne düşen görevi tam olarak yerine getiremedi. Uluslararası barış ve güvenliği sağlayacak olan Birleşmiş Milletler de görevini yerine getiremedi. İşte onun için Cumhurbaşkanımızın defaatle dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesi, 'Daha adil bir dünya mümkündür.' ifadesi, aslında vicdanlara yapılan bir çağrıdır. Bizim ihtiyacımız dünyadaki haksızlıklara karşı söz söyleyebilen ve vicdanını kaybetmeyen gençlerdir. Onun için bu vakfın, bu gençlerin yetişmesine ön ayak olacağına, bu şubesinin açılışıyla Bolu'daki gençlerimizin bilgiyle, hikmetle ve başarıyla insana hizmet edeceğine inanıyorum."

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        Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu da 30 yıldır eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren vakfın 37. şubesini Bolu'da açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde vakıflar aracılığıyla insanlığa önemli hizmetler sunulduğunu anlatan Göksu, bu kültürü genç nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

        Vakfın öğrencilere yönelik desteklerine ilişkin de bilgi veren Göksu, "Gayemiz gençlere gönül diliyle dokunup kendi değerlerimizle buluşturabilmektir. Her sene 2 bini aşkın öğrenciye burs imkanı sağlanıyor. Yurtlarımız var 17 tane ülke genelinde." dedi.

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        Yeni Dünya Vakfı Bolu Şubesinin açılışı, konuşmaların ardından dua edilmesiyle gerçekleştirildi.

        Açılışa, Vali Abdulaziz Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, MHP İl Başkanı Mehmet Başaran, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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