Bolu-Mudurnu kara yolunda sonbahar cümbüşü havadan görüntülendi
Bolu'yu Mudurnu ilçesine bağlayan kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.Sarı, turuncu ve kızılın her tonuna bürünen ormanların arasından geçen güzergah, sürücülere seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunarken o anlar havadan görüntülendi.
Bolu’yu Mudurnu ilçesine bağlayan kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.Sarı, turuncu ve kızılın her tonuna bürünen ormanların arasından geçen güzergah, sürücülere seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunarken o anlar havadan görüntülendi.
Türkiye'nin önemli tabiat alanlarına ev sahipliği yapan Bolu'da, sonbahar mevsimiyle birlikte doğa kartpostallık görüntülere sahne oluyor. BoluMudurnu kara yolu çevresindeki ormanlık alanlarda yaprak dökümünün başlamasıyla ağaçlar sarı, kahverengi, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Doğayla iç içe ilerleyen güzergahta yolculuk yapan sürücüler, sonbaharın tüm renklerini aynı anda görme fırsatı buluyor.
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