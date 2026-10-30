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        Bolu-Mudurnu kara yolunda sonbahar cümbüşü havadan görüntülendi

        Bolu'yu Mudurnu ilçesine bağlayan kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.Sarı, turuncu ve kızılın her tonuna bürünen ormanların arasından geçen güzergah, sürücülere seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunarken o anlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Bolu-Mudurnu kara yolunda sonbahar cümbüşü havadan görüntülendi

        Bolu’yu Mudurnu ilçesine bağlayan kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.Sarı, turuncu ve kızılın her tonuna bürünen ormanların arasından geçen güzergah, sürücülere seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunarken o anlar havadan görüntülendi.

        Türkiye'nin önemli tabiat alanlarına ev sahipliği yapan Bolu'da, sonbahar mevsimiyle birlikte doğa kartpostallık görüntülere sahne oluyor. BoluMudurnu kara yolu çevresindeki ormanlık alanlarda yaprak dökümünün başlamasıyla ağaçlar sarı, kahverengi, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Doğayla iç içe ilerleyen güzergahta yolculuk yapan sürücüler, sonbaharın tüm renklerini aynı anda görme fırsatı buluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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