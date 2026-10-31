Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde tırın çarpması sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde tırın çarpması sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Otoyol üzerinden Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Bolu Dağı Tüneli içerisinde Ç.S. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile çarptı.

        Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı, tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        REKLAM

        Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre aksayan ulaşım, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Öte yandan otomobildekilerin cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Cenazeye giden aile ölümden döndü: Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığ...
        Cenazeye giden aile ölümden döndü: Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığ...
        Bolu'da virajı alamayan otomobil dereye uçtu
        Bolu'da virajı alamayan otomobil dereye uçtu
        Bolu'da cami inşaatına destek için bağışlanan iki otomobil 410 bin liraya s...
        Bolu'da cami inşaatına destek için bağışlanan iki otomobil 410 bin liraya s...
        Bolu'da cami için bağışlanan iki otomobil müzayedede 410 bin liraya satıldı
        Bolu'da cami için bağışlanan iki otomobil müzayedede 410 bin liraya satıldı
        Bolu'da "Yeni Dünya Düzeninde Küresel Güç Türkiye" programı düzenlendi
        Bolu'da "Yeni Dünya Düzeninde Küresel Güç Türkiye" programı düzenlendi
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın...
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın...