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        Bolu'da cami için bağışlanan iki otomobil müzayedede 410 bin liraya satıldı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde Hacı Sadık Camii'nin inşaatına destek amacıyla düzenlenen hayır müzayedesinde, bağışlanan iki otomobil toplam 410 bin liraya satıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Bolu'da cami için bağışlanan iki otomobil müzayedede 410 bin liraya satıldı

        Bolu’nun Gerede ilçesinde Hacı Sadık Camii’nin inşaatına destek amacıyla düzenlenen hayır müzayedesinde, bağışlanan iki otomobil toplam 410 bin liraya satıldı.

        Gerede ilçesinde, Hacı Sadık Camii’nin inşaatına katkı sağlamak amacıyla hayır müzayedesi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen müzayedede, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan iki otomobil açık artırmayla satışa çıkarıldı. Hacı Sadık Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen müzayedede, Renault 12 marka otomobil Özcan Döğer tarafından 200 bin liraya satın alındı. Hyundai Excel marka otomobil ise Emre Emeksiz tarafından 210 bin liraya alındı. İki aracın satışından toplam 410 bin lira gelir elde edilirken, gelirin Hacı Sadık Camii’nin inşaatında kullanılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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