Bolu'da cami inşaatına destek için bağışlanan iki otomobil 410 bin liraya satıldı

Bolu'da yapımı devam eden caminin tamamlanmasına katkı sağlamak amacıyla hayırseverler tarafından bağışlanan 2 otomobil, açık artırmada toplam 410 bin liraya alıcı buldu.

Gerede ilçesinde inşaatı süren Hacı Sadık Camisi'ne destek sağlamak isteyen 2 hayırseverin bağışladığı 2 otomobilin nakde dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen açık artırmada katılımcılar, araçları satın alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Açık artırma sonucunda 1982 model "Renault 12 Toros", Özcan Döğer tarafından 200 bin liraya, 1993 model "Hyundai Excel" ise Emre Emeksiz tarafından 210 bin liraya satın alındı.

Otomobillerin satışından cami inşaatında kullanılmak üzere toplam 410 bin lira gelir sağlandı.

REKLAM

Açık artırmada konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, cami görevlisinin kendilerini arayarak araçların satışına aracılık etmelerini istediğini belirterek, sağlanacak gelirin caminin yapımında kullanılacağını söyledi.

Caminin farklı bölümlerinin hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını dile getiren Allar, destek verenlere teşekkür etti.