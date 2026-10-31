GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içinde tırın çarptığı otomobilin takla atması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içinde tırın çarptığı otomobilin takla atması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.
Otoyol üzerinden Ankara istikametinde seyreden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Bolu Dağı Tüneli içinde Ç.S. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı.
Tır sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, otomobildekilerin cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenildi.
- Kaza anını araç kamerası kayıt altına aldı
Kaza, otoyolda ilerleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Kayıtta, orta şeritte ilerleyen tırın sağ şeride geçerek bir süre gittikten sonra sinyal vererek yeniden orta şeride geçtiği sırada otomobile çarptığı yer alıyor.
Otomobilin bir süre tırın önünde sürüklendiği, sonra tünel duvarına çarparak takla attığı ve tırın kaza yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.