Türkiye Extreme Kupası'nın birinci ayağı Bolu'da başladı

Türkiye Extreme Kupası'nın birinci ayağında 11 araç ve 22 yarışçı, zorlu etaplarda mücadele edecek.

Yarışın start programına Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Gaffar, BOLOFF Başkanı Hakan Taşlı ve protokol üyeleri katıldı.

Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenen organizasyonun startı, D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünden verildi.

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