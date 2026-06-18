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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Burdur'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Salda Gölü'nde yaptıklarımız, çevre konusunda ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar kıymet verdiğimizi, torunlarımızın emanetine nasıl sahip çıktığımızı gösteriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:11 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Burdur'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Salda Gölü'nde yaptıklarımız, çevre konusunda ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar kıymet verdiğimizi, torunlarımızın emanetine nasıl sahip çıktığımızı gösteriyor." dedi.


        Ayan, Burdur'da partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri olarak Burdur'a 886 milyar 553 milyon liralık yatırım kazandırıldığını ve yatırımların devam ettiğini belirtti.

        Yeşil ve sosyal alanlarla Burdur'da yaşam kalitesini yükseltecek ortamlar sağlamak istediklerini ifade eden Ayan, millet bahçeleriyle sosyal alanlar, çocukların rahatlıkla oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği alanlar sağladıklarını kaydetti.

        Ayan, Salda Gölü'nde 2019'dan sonra koruma çalışmalarının başladığını ve özel bir statü kazandığını vurgulayarak, "Salda Gölü'nde yaptıklarımız, çevre konusunda ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar kıymet verdiğimizi, torunlarımızın emanetine nasıl sahip çıktığımızı gösteriyor. Salda gibi bir yeri çocuklarımıza, torunlarımıza emanet bırakmayı büyük bir değer olarak görüyoruz ve korumaya da devam edeceğiz. Şu an Salda Gölü'nün durumu çok iyi. Korunan bir alan. Burdur'a, Türkiye'ye ve dünyaya değer katmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen sosyal konut projelerinde Burdur'da 1104 konutun tamamlandığını, 10 ilçede de 1485 konutun yapımının devam ettiğini kaydeden Ayan, 1610 konutun da yapılmasının planlandığını bildirdi.

        Ayan, TOKİ eliyle kentte bugüne kadar 5 bin 145 konutun tamamlandığı, 7 milyar 377 milyon liralık TOKİ yatırımının devam ettiği bilgisini paylaştı.

        Depreme ve afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Ayan, şöyle konuştu:

        "İklim değişikliği şu anda dünyanın çok büyük bir meselesi, tüm ülkelerin bir araya gelip çözebileceği bir konu. Bu yüzden biz de çevre ve iklim konusundaki çalışmalarımızla dünyada artık sadece dinleyen değil, kendini dinleten, model alınan bir ülke haline geldik. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Çünkü tüm dünya ülkeleri, taraf olan ülkeler Antalya'da bir araya gelecek. Hepsi sadece sorunları konuşmayacak, çözümleri de hep birlikte konuşacağız. Türkiye bu konuda ön alan ve kendi Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bir çevre politikası olan bir ülke. Dünyada bunu model alan ülkeler de mevcut."

        Dirençli şehirler konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ayan, Burdur'da kentsel dönüşüm çalışmalarında 985 riskli binanın kentsel dönüşümle dönüştürüldüğünü de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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