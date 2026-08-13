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        Bucak'ta vefat eden gazi toprağa verildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde 62 yaşında vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Bucak'ta vefat eden gazi toprağa verildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde 62 yaşında vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı.

        Anbahan köyünde gazi Şaban Uysal için cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan namazın ardından Uysal'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Nail Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp ve Kızılkaya Jandarma Komutanı Teğmen Yakup Karakaş katıldı.

        Kaymakam Kuruca ve protokol üyeleri, törenin ardından Uysal'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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