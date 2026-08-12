Burdur'da 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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