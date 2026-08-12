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        Burdur'da 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Burdur'da 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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