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        Burdur Cezaevi kampüsünde cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı

        Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan cami ve 46 yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Burdur Cezaevi kampüsünde cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı

        Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan cami ve 46 yaş Kur’an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde yapımı tamamlanan cami ve 46 yaş Kur’an Kursu için açılış programı düzenlendi. Hayırsever Ethem Sipahi'nin katkılarıyla hayata geçirilen eserlerin açılışına Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve kurum yetkilileri katıldı. Açılış kapsamında cami ve Kur’an kursu katılımcılar tarafından gezilerek incelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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