Burdur Cezaevi kampüsünde cami ve 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde yapımı tamamlanan cami ve 46 yaş Kur’an Kursu için açılış programı düzenlendi. Hayırsever Ethem Sipahi'nin katkılarıyla hayata geçirilen eserlerin açılışına Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve kurum yetkilileri katıldı. Açılış kapsamında cami ve Kur’an kursu katılımcılar tarafından gezilerek incelendi.

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