Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi aranıyor

Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.



Kanoyla Burdur Gölü'ne açılan kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, arkadaşlarını arayarak Karakent köyünden çıkış yapacaklarını bildirdi.



Bir süre sonra kendilerine ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, gölde, karada ve havadan termal dronla arama çalışması devam ediyor.

