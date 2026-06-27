Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi bulundu
Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi arama çalışması sonucu bulundu.
Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi arama çalışması sonucu bulundu.
Kanoyla Burdur Gölü'ne açılan Bedia A. (21) ve yabancı uyruklu Oyuntuya B'den (40) bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, iki kişiyi gölde, karada ve havadan termal dronla yapılan arama sonucunda gölün Karakent köyü kıyısında buldu.
Bedia A. ve Oyuntuya B, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.
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