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        Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi bulundu

        Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi arama çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 22:46 Güncelleme:
        Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi bulundu

        Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi arama çalışması sonucu bulundu.

        Kanoyla Burdur Gölü'ne açılan Bedia A. (21) ve yabancı uyruklu Oyuntuya B'den (40) bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.


        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, iki kişiyi gölde, karada ve havadan termal dronla yapılan arama sonucunda gölün Karakent köyü kıyısında buldu.


        Bedia A. ve Oyuntuya B, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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