Burdur Ticaret ve Sanayi Odası elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini GES ile karşılayacak

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda hizmet binasının çatısına Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurdu.



BUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılaması hedeflenen sistemle hem enerji maliyetlerinin azaltılması hem de karbon ayak izinin düşürülmesi amaçlanıyor.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, meclis üyelerince alınan ortak kararla hizmet binasını çevre dostu bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti.



GES projesiyle sürdürülebilir gelecek ve çevre dostu üretim vizyonunda adım attıklarını aktaran Keyik, "Temiz enerji dönüşümüne öncülük eden bu hamleyle odamız, hem kendi enerjisini doğadan karşılayacak ve hem de bölgemizdeki sanayicilere 'Yeşil OSB' ilkeleri doğrultusunda güçlü bir rol model teşkil edecek. Bu projemiz sayesinde odamızın elektrik ihtiyacı tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlanarak, karbon ayak izi minimuma indirilecek ve hizmet binamızda operasyonel enerji maliyetleri kalıcı olarak düşürülecek." ifadelerini kullandı.



Keyik, dünyada verimliliğin ve sürekliliğin artık zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, bu doğa dostu adımla bir başlangıç yaptıklarının altını çizdi.



