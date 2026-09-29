Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi.

Burdur ve Antalya'da 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında yaklaşık 566 milyon lira işlem hacmi bulunan şüpheliler hedef alındı.

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