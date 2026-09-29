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        Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Burdur ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Burdur ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        - Olay

        Burdur ve Antalya'da 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında yaklaşık 566 milyon lira işlem hacmi bulunan şüpheliler hedef alındı.

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        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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