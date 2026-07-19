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        Burdur'da "2. Lavanta Hasat ve Sanat Günleri" kapsamında hasat etkinliği düzenlendi

        Burdur Valiliği tarafından Yeşilova ilçesindeki lavanta bahçelerinde düzenlenen "2. Lavanta Hasat ve Sanat Günleri" kapsamında hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Burdur'da "2. Lavanta Hasat ve Sanat Günleri" kapsamında hasat etkinliği düzenlendi

        Burdur Valiliği tarafından Yeşilova ilçesindeki lavanta bahçelerinde düzenlenen "2. Lavanta Hasat ve Sanat Günleri" kapsamında hasat yapıldı.

        Mor tonlara bürünen tarlalarda bir araya gelen katılımcılar, lavanta hasadı gerçekleştirerek doğal ortamda fotoğraf çektirdi.

        Etkinlikte uzmanlar Esma Özkan ile Sefa Ertaş, katılımcılara lavanta yağı çıkarılması, sabun ve kolonya yapımı hakkında teorik bilgiler verdi. Ziyaretçiler, daha sonra düzenlenen atölye çalışmasına katılarak kendi sabun ve kolonyalarını üretti.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lavanta bahçelerinin kentin önemli bir doğa harikası olduğunu söyledi.

        Bölgenin turizm potansiyeline dikkati çeken Bilgihan, yerli ve yabancı tüm turistleri Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nü ve lavanta bahçelerini görmeye davet etti.

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