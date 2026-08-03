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        Burdur'da 20. Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali yapıldı

        Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali, şarkıcı Ece Seçkin'in konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Burdur'da 20. Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali yapıldı

        Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali, şarkıcı Ece Seçkin'in konseriyle sona erdi.

        "Yayla Domatesinin Başkenti" olarak anılan beldede üç gün süren festival, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Festivalin son gününde sahne alan Ece Seçkin, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

        Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasiper, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını söyledi.

        Festival süresince beldede yaklaşık 30 bin misafir ağırladıklarını belirten Yurdasiper, Söğüt domatesinin kalitesiyle Türkiye genelinde adından söz ettirmeye devam edeceğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Yurdasiper, festivale desteklerinden dolayı Çavdır Kaymakamı Özgü Özen ile Ece Seçkin'e plaket takdim etti.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen "Ağalık" ihalesinde ise 2 milyon 15 bin lira teklif veren İsmail Canyürek, festivalin yeni ağası oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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