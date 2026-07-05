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        Burdur'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Burdur'un Bucak ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Burdur'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Burdur'un Bucak ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        Serinlemek için Onaç Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, bir süre sonra suda kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Bozkurt'un cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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