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        Burdur'da biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Burdur'da biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

        Karaaliler - Kestel köyleri arasında biçerdöverde ve Kestel köyünde ise bir evin bahçesinde bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine her iki adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

        Kestel köyündeki yangında, 100 saman balyası ve 2 ton arpa zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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