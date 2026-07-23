Burdur'da bir genç ikizi tarafından bıçakla yaralandı

Burdur'da ikizi tarafından bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.



Armağan İlci Mahallesi'nde Bekir M.Y. (18) ve ikizi Refik E.Y. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Bekir M.Y, ekmek bıçağıyla kardeşini el, yüz ve kafa bölgesinden yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Refik E.Y. sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli Bekir M.Y. ise polislerce gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, Çocuk Ergen Psikolojisi Bölümünden alınan raporun ardından gözlem altına alınarak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

