Burdur'da emekli resim öğretmeni okulun duvarına Atatürk portresi çizdi

Burdur'un Bucak ilçesinde emekli resim öğretmeni okulun duvarına Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi.



İlçede yaşayan 71 yaşındaki emekli resim öğretmeni Burhanettin Kara, sanat tutkusunu emekliliğinde de sürdürerek, Necati Topay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin duvarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini resmetti.



Okulun kurucu hayırseveri Necati Topay'ın talebi üzerine çalışmaya başlayan Kara, yaklaşık 10 gün süren çalışmanın ardından okul binasının duvarını Atatürk'ün portresiyle buluşturdu. Büyük bir özenle hazırlanan eser, okulun girişine estetik bir görüntü kazandırdı.



Kara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sahip olduğu bilgi ve deneyimi genç kuşaklara aktarmayı istediğini, resim sanatına ilgi duyan öğrencilere her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.



Daha önce de Bucak'taki trafoları çizdiği resimlerle renklendirdiğini anımsatan Kara, gelen talepler doğrultusunda bu şekilde resimler çizmeye devam edeceğini ifade etti.







