Burdur'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

Burdur'da, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burdur Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Etkinlik, Ulu Cami'de mevlit okutulması ve helva ikramında bulunulmasıyla sona erdi. Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler ile şehit aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.